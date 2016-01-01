

3 أيام من الحمية العسكرية تجعلك تخسر 5 كليو من وزنك.. إليك تفاصيلها 3 أيام من الحمية العسكرية تجعلك تخسر 5 كليو من وزنك.. إليك تفاصيلها

الحمية العسكرية هي نظام غذائي قصير المدة، يمكنه أن يساعدك على خسارة ما يقرب من 5 كيلوجرامات في وقت قصير جداً.



إن كنت من بين الناس الذين يأملون في إنقاص الوزن، فيمكنك تجربة الحمية وخسارة الوزن الزائد دون الاضطرار إلى حرمان نفسك من الولائم والعزائم، أو مخاصمة النقانق والمثلجات؟



ويستمر هذا النظام الغذائي المعروف بالحمية العسكرية لثلاثة أيام لا غير، لعله يحقق إحدى أكبر أمانيّكم.

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لماذا تحظى هذه الحمية بشعبية كبيرة؟واحدة من أهم مزايا هذا النظام الغذائي هي أنه يستمر لمدة 3 أيام فقط، إذ يقول متبعوه إنه يمكّنك من فقدان ما يصل إلى 5 كيلوجرامات في فترة زمنية قصيرة جداً، لكن لا يمكنك تحقيق هذه لنتائج إلا إذا اتبعت خطة الطعام بالحرف، وفق ما نقل موقع "برايد سايد" الأمريكي.أحد الأسباب الأخرى التي تفسر شعبية هذا النظام هي سهولته، فأنت لست بحاجة إلى حساب السعرات الحرارية، وشراء قائمة طويلة من المكملات الغذائية باهظة الثمن، كل ما يتطلبه هو أطعمة عادية يمكنك العثور عليها من أقرب محل بقالة.هذه الحمية تقوم على فكرة زيادة نسبة حرق السعرات الحرارية داخل الجسم، وستتمكنين من التخلص من كتلة الدهون بتقليل السعرات الحرارية التي تتناولينها، لكنها ليست حمية تجويع على الإطلاق.ورغم أن الحمية العسكرية منخفضة السعرات الحرارية، إلا أنها توفر لك الطاقة التي تحتاجها لتأدية مهامك اليومية على أكمل وجه.وتعد الدهون الصحية والكربوهيدرات والبروتينات أهم العناصر الغذائية التي ترتكز عليها الحمية العسكرية.اليوم الأول- وجبة الإفطار:كوب من أحد المشروبات الساخنة (قهوة أو شاي) وشريحة واحدة من الخبز (يفضل أن يكون من الحبوب الكاملة) وملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني بالإضافة إلى نصف ليمونة.- وجبة الغداء:كوب من أحد المشروبات الساخنة (قهوة أو شاي)، وشريحة من الخبز، ونصف كوب من التونة.- وجبة العشاء:حوالي 85 جراماً من أي نوع من أنواع اللحوم (مطبوخ في الماء المغلي أو بالبخار) وكوب واحد من الفاصوليا الخضراء ونصف موزة وتفاحة صغيرة، كما يمكنك أن تُمتّع نفسك بكوب واحد من آيس كريم الفانيلا.اليوم الثاني- وجبة الإفطار:شريحة واحدة من الخبز (يفضل أن يكون من الحبوب الكاملة) وبيضة مسلوقة ونصف موزة.- وجبة الغداء:بيضة مسلوقة أخرى و5 شرائح من البسكويت المملح، بالإضافة إلى كوب من الجبن القريش.- وجبة العشاء:أصابع نقانق (السجق) دون خبز، ونصف كوب من الجزر وكوب من البروكلي بالإضافة إلى نصف موزة يمكنك غمرها في نصف كوب من آيس كريم الفانيلا.اليوم الثالث- وجبة الإفطار:5 شرائح من البسكويت المملح مع شريحة من جبن الشيدر وتفاحة صغيرة.- وجبة الغداء:شريحة من الخبز (يفضل أن يكون من الحبوب الكاملة) وبيضة واحدة (غداء خفيف).- وجبة العشاء:كوب من التونة، بالإضافة إلى جزئك المفضل من وجبة عشاء هذه الحمية: نصف موزة مع كوب كامل من آيس كريم الفانيلا.توصيات- إذا كنت ترغب في تحقيق نتائج أفضل، اتبع الحمية العسكرية لمدة 3 أيام، ثم خذ استراحة ترجع فيها إلى نظامك المعتاد لمدة 4 أيام. وحذار أن تفرط في تناول الطعام خلال فترة الراحة، إذا كنت ترغب في نقصان وزنك، كرر الحمية الغذائية لعدة أسابيع متتالية حتى تصل إلى هدفك، ونوصيك باعتماد هذه الحمية لمدة شهر كامل على الأقل.- تعود على بدء يومك بكوب من الماء، اشرب كوبين من الماء قبل كل وجبة، ذلك أن الماء يملأ حيزاً من معدتك، ويقلل من شهيتك ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، ولا تنس شرب الماء خلال أيام الراحة الأربعة أيضاً.- حاول إقناع إحدى صديقاتك أو معارفك بالحمية العسكرية وفوائدها، حتى يشجع أحدكما الآخر وتكملا الطريق إلى النهاية! إذ من شأن هذا الأمر، أن يزيد فرص نجاحك ويساعدك على تحقيق الوزن المنشود.- من المعلوم أن الحد من السعرات الحرارية لا يناسب جميع الناس، ومن الأفضل دائماً أن تستشيري طبيباً متخصصاً قبل الإقدام على أي حمية غذائية، حيث إن اختيار الحمية الغذائية الأنسب لك رهين بحالتك الصحية وتوصيات طبيبك بشكل حصري.