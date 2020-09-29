نشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة ٢ أكتوبر

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نشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة ٢ أكتوبر

شهدت أسعار الدواجن، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الجمعة ٢ أكتوبر 2020.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 27 و46 جنيهًا، وكانت محافظة الدقهلية الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 22 إلى 35 جنيهًا، بينما كانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 31 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة أسوان هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 25 إلى 42 جنيهًا وكانت محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.

المصدر: اخبار اليوم

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