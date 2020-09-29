أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم 2 أكتوبر

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أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم 2 أكتوبر

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم الجمعة ٢ أكتوبر 2020، حالة من الاستقرار.





وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار، كالتالي: يتراوح سعر عنب بناتي أصفر ما بين 4 و7 جنيهات، وعنب بناتي أحمر بين 4 و7جنيهات، أما عنب كرمسن بـ15 جنيهًا، والشمام ما بين 4 و6 جنيهات للكيلو، والبرتقال بلدي 4 و6 جنيهًا وتين برشومي ما بين 6 و10 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر تفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكانتلوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.

المصدر: اخبار اليوم

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