

أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم 2 أكتوبر أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم 2 أكتوبر

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم الجمعة ٢ أكتوبر 2020، حالة من الاستقرار.









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وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار، كالتالي: يتراوح سعر عنب بناتي أصفر ما بين 4 و7 جنيهات، وعنب بناتي أحمر بين 4 و7جنيهات، أما عنب كرمسن بـ15 جنيهًا، والشمام ما بين 4 و6 جنيهات للكيلو، والبرتقال بلدي 4 و6 جنيهًا وتين برشومي ما بين 6 و10 جنيهات للكيلو.ووصل سعر تفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكانتلوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.