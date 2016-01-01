كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن المهاجم السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي اشترط الحصول على مليون ونصف دولار سنويا من أجل التوقيع لنادي الزمالك.
وأكد ياسين خلال برنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار أن المفاوضات البيضاء مع المهاجم السوري قاربت على الانتهاء فى ظل رغبة الإدارة فى تدعيم خط هجوم الفارس الابيض نظرا لاحتماليه رحيل مصطفى محمد للأحتراف الخارجي عقب نهاية بناء بطولة افريقيا.
وحقق نادى الزمالك فوزا على نظيره المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء فى اللقاء الذى أقيم في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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التعليقات على خربين يشترط الحصول على مليون و500 ألف دولار سنويا للتوقيع للزمالك
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