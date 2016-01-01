وصفات طبيعية من زيت بذور السمسم للعناية بالبشرة والشعر والقدمين



وصفات طبيعية من زيت بذور السمسم وصفات طبيعية من زيت بذور السمسم

يحتوى زيت بذور السمسم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، لذلك يساعد فى منع ظهور الرؤوس السوداء وتنظيف الجلد من البثور والتخلص من البقع الداكنة، كما يحتوى على فيتامين هـ والمعادن، والبروتينات، والأحماض الأمينية، وغيرها من العناصر الغذائية التى لها فوائد صحية على البشرة والشعر، لذلك ينصح بعمل وصفات طبيعية من زيت بذور السمسم، والتى نتعرف عليها وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع " chinesebeautysteals.wordpress ".







وصفات طبيعية من زيت بذور السمسم



زيت بذور السمسم وخل التفاح



ينصح بعمل مزيج من 1/2 كوب زيت بذور السمسم و 1/4 كوب خل التفاح و 1/4 كوب ماء، ووضعه على البشرة طوال الليل، وغسل الوجه عند الصباح، حيث يساعد زيت بذور السمسم على تنعيم وترطيب البشرة ويعمل الخل على قتل البكتيريا والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

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