بدل الطرشي.. طريقة عمل الطماطم المخللة

إذا كنت من عشاق المقبلات وتريد تقديم وصفات جديدة لأسرتك تساعد على فتح شهيتهم إلى الطعام، تقدم لك الشيف مريم كشك طريقة عمل الطماطم المخللة بخطوات سهلة وبسيطة ولن تستغرق منك سوى دقائق معدودة.
مقادير الطماطم المخللة -
- كمية من الطماطم
- فلفل أخضر
- فلفل رومى حامى
- ملح
- فلفل أسود
- ثوم مفروم
- كمون
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