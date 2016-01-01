طعام الأثرياء.. الفرق بين البطارخ الناعمة والمرملة وفوائدها



البطارخ البطارخ

تعد البطارخ إحدي الوجبات المفضلة لدي الكثير، ولكن لا يعرف البعض ما هي حقيقة البطارخ.. قالت الدكتورة شيرين زكي رئيس الشكاوى والمقترحات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين أن البطارخ هي مبيض الأسماك وإذا وصل البيض لمرحلة النضج وتجمع في المبيض داخل جسم السمكة ينتج لنا الكافيار Caviar الذي يعتبر سلعة للأثرياء وأشهر أنواعه الإيراني والروسي.



البطارخ المرملة الخشنة في الرنجة أو البوري هي مبيض السمكة، وتباع البطارخ بأسعار عالية جدا وتعد بورسعيد من أشهر المدن في تمليحها وصناعتها ليس فقط عربيا بل عالميا، أما البطارخ الناعمة فهي خصية الأسماك الذكور وهي ليست من الأساس بطارخ .



كيفية معرفة أن السمكة لها بطارخ خشنة أم خصية ناعمة؟ عليك أن تضغط على بطن السمكة من الخارج فإذا كان ملمس البطن طري فهي تحتوي على الخصية والتي تسمي بطارخ ناعمة وإذا كانت بطن السمكة ناشفة منتفخة فهي تحتوي على البطارخ المرملة.

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فوائد البطارختحتوي على السيلينيوم، وأحماض أوميجا 3، وفيتامين ب، وفيتامين د، والحديد، والماغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم ولذلك هي تعمل على:الحفاظ على صحة القلبتقليل أعراض التهاب المفاصلتعزيز صحة العينتأخير ظهور علامات الشيخوخةتحفيز وظائف المخانخفاض خطر متلازمة التمثيل الغذائيتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراءتقوية العظامتحسين وظائف الأعصابعلاج الالتهابات.لكن لا ينصح بالإفراط في استهلاكها لاحتوائها على تركيزات عالية من الدهون والصوديوم، والأملاح ما يهدد صحة الكلى والكبد، وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.