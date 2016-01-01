هل تناول القهوة مضر على مريض كبد دهني؟ استشاري يجيب

يعتبر التهاب الكبد الدهني من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، ولا يعرف الكثير ما هي الأطعمة أو المشروبات المفيدة من المضرة التي لابد من الابتعاد عنها وتجنبها.
فيتساءل الكثير من مرضى التهاب الكبد الدهني هل تناول القهوة مضر أم لا، لذا قال الدكتور تامر الشافعي، أستشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، أثبتت الدراسات ان تناول 2 فنجان من القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بدهون وتليف الكبد يفضل تناولها بعد الأكل.
وأضاف تامر الشافعي، أن القهوة تحتوي على أكثر من ألف مركب بيولوجي نشط ومن بين هذه المركبات الكافيين وحمض الكلوروجينيك وقهويول والكافيستول كل هذه المركبات تجعل القهوة قادرة على تحفيز الجهاز العصبي المركزي وتخفيف الإجهاد التأكسدي والتهابات ودهون الكبد .
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