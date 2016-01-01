زود معدل حرقك وخس أسرع.. بـ8 أسرار



زود معدل حرقك وخس أسرع زود معدل حرقك وخس أسرع

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض العوامل التي تساعد علي زيادة معدل الحرق في الجسم و هي كالتالي :-



1 – تناول البروتين لحرق السعرات الحرارية :

يستهلك الجسم نسبة عالية من السعرات الحرارية كي يقوم بحرق البروتين بنسبة أكبر من أى مواد غذائية أخرى . و يمكن ان تقوم بإستبدال الكربوهيدرات بطعام يحتوى علي بروتين من وقت إلي أخر كي تساعد علي حرق نسبة عالية من السعرات الحرارية الموجودة في الجسم. و من أهم هذة البروتينات المكسرات و منتجات الألبان قليلة الدسم و البيف و البيض و الديك الرومي و الحبوب و الدجاج الأبيض و السمك.



2 – النشاط والرياضة والنوم المبكر :

كلما زاد النشاط والحركة كلما إرتفع معدل الحرق في الجسم . و كذلك المحافظة علي بناء العضلات و النشاط يؤثر علي إرتفاع معدل الحرق .

قد يعجبك أيضا...

3 – بناء العضلات :من الطبيعي أن تقوم أجسامنا بحرق السعرات الحرارية طوال الوقت حتي و إن كنت في وقت الراحة حيث أن أثناء وقت الراحة يرتفع معدل الحرق في الجسم كلما كانت العضلات كبيرة الحجم . و عند ممارسة التمارين الرياضية لتقوية و بناء العضلات فإنها تساعد علي زيادة نسبة السعرات الحرارية المستهلكة تدريجيًا بشكل يومي .4 – الماء :عند تناول 8 أكواب يوميًا من الماء يساعد علي زيادة معدل الحرق أكثر من تناول 4 أكواب أو أقل من الماء . يعتبر الماء هو العنصر الهام في حرق السعرات الحرارية و لكي تستطيع أن تحافظ علي جسم مشبع جيدًا بالماء يجب تناول كوب من الماء أو أى سوائل أخرى بدون سكر قبل أن تبدأ في تناول أى وجبة طعام حتي و إن كانت خفيفة . حاول أن تقوم بإستبدال الحلوى أو الشيبسي بالخضار أو الفاكهة .5 – التمارين الرياضية :قم بتخصيص وقت لممارسة بعض التمارين مثل الأيروبيكس أو التمارين الهوائية حيث أنها تساعد علي زيادة نسبة الحرق لعدة ساعات من ممارسة التمرين و ذلك بسبب الضغط علي الجسم بشكل كبير مما يؤدى إلي رفع معدل الحرق المنخفض إلي نسبة أعلي تدريجيًا.6 – تجنب الرجيم القاسي :تجنب إتباع أى رجيم قاسي الذى تحصل عن طريقة علي أقل من 1200 سعر حرارى بالنسبة للأنثي و 1800 سعر حرارى بالنسبة للرجل بشكل يومي . وهذا أقسي رجيم يمكن إتباعة لزيادة نسبة الحرق بل ويعتبر مدمر . و كما يساعد الرجيم علي فقدان الوزن إلا أنه ضار في بعض الأحيان لأن معظم ما يفقدة الجسم من سعرات حرارية تكون من خلال العضلات و بالتالي ينخفض معدل الحرق كلما كانت كتلة العضلات أقل و بناءًا علي ذلك سيقوم الجسم بحرق السعرات الحرارية بمعدل منخفض فيزداد الوزن بشكل أكبر من المعدل الرئيسي الذى تود خسارته.7 – البهارات:يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الشطة أو الفلفل الأحمر المقطع أثناء الطهي حيث أن البهارات الحارة تحتوى علي المكونات التي تساعد علي رفع معدل الحرق في الجسم.8 – الشاى الأخضر :تناول 3 او 4 أكواب من الشاى الأخضر يوميًا يساعد علي زيادة معدل الحرق في الجسم بمعدل 17 % .