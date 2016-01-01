تمرين فعال للتخلص من السلوليت



التخلص من السيلوليت التخلص من السيلوليت

تعانى الكثير من السيدات من ظهور السلوليت فى الجسم مما يسبب تشوه الشكل الجمالى حيث أنه عبارة عن ترهلات جلدية تظهر فى اماكن محددة من جسم المرأة ابرزها الفخذين.



توجد عدة طرق لعلاج السلوليت عند المرأة منها استخدام الكريمات أو بعض الاجهزة ولكن الكثير من السيدات لا ترغب فى استخدام اى أشياء صناعية لعلاج مشاكل صحية وتجميلية فى الجسم.



تعد الرياضة من أكثر الطرق الطبيعية الفعالة فى علاج الكثير من المشكلات التجميلية لدى المرأة وتنسيق قوامها بالشكل المثالي وتنشط الجسم بالكامل وتجعله أكثر صحة وقوة.

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قدم موقع "برايت سايد " خطوات عمل تمرين فعال وسهل للتخلص من السلوليت فى الفخذين فى اسرع وقت .وضع البداية: الاستلقاء على ظهرك مع ثني ركبتيك ومباعدتهما بمقدار عرض الورك ، وقدميك مسطحة على الأرض وذراعيك على جانبيك.خطوات التمرين- ارفع ساقك اليسرى ومدها أمامك.- حافظ على استقامة ساقك اليسرى ، وارفع الوركين والأرداف لعمل جسر. يجب أن يشكل فخذيك خطًا مستقيمًا مع الجزء العلوي من جسمك.- امسكى جسر الساق لمدة 20-30 ثانية ، ثم عدى ببطء إلى الموضع الأولي.- كررى التمرين 8-12 مرة في كل ساق على حدى .النتائج : يقوي جسر الساق الواحدة عضلات المؤخرة والفخذين ، ويساعد على تقوية الجسم ، ونحت الأرداف.