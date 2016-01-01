استخدامات منزلية للفازلين

يعد الفازلين من اكثر المنتجات التى تمتلك استخدامات متعددة فهو يستخدم فى المكياج وعلاج الكثير من المشاكل التجميلية الخاصة بالنساء والفتيات ولكن مؤخرا وجد له عدة استخدامات منزلية يمكن ان تستفيد منها العائلة كلها.
عرض موقع " برايت سايد " مجموعة متنوعة من استخدامات الفازلين المنزلية التى تساعد فى حل مشاكل افراد الاسرة والتي من أبرزها :-
يضيف تألق: سيساعد الفازلين على استعادة لمعان المنتجات الجلدية الطبيعية أو الاصطناعية مثل الأحذية والحقائب والمحافظ. ضع طبقة رقيقة على السطح ، وبعد بضع ثوان امسحها بقطعة قماش طبيعية.
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