قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الخريف بدأ منذ أكثر من إسبوع، مؤكدة أن فصل الخريف بدأ في مصر من يوم 23 سبتمبر لكن كانت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.
وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري عبر الفضائية المصرية أن درجات الحرارة بدأت في الإنخفاض من الأمس وسجلت 33 درجة مئوية على محافظة القاهرة بينما اليوم متوقع أن تسجل ما بين 31 و 32 درجة مئوية.
وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستستمر حول تلك المعدلات حتى منتصف الأسبوع القادم، مؤكدة أننا سنشعر بالتحسن في الأحوال الجوية وإنخفاض في درجات الحرارة.
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التعليقات على الأرصاد: انكسار الموجة الحارة منتصف الأسبوع المقبل
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