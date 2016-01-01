الأرصاد: انكسار الموجة الحارة منتصف الأسبوع المقبل



انكسار الموجة الحارة انكسار الموجة الحارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الخريف بدأ منذ أكثر من إسبوع، مؤكدة أن فصل الخريف بدأ في مصر من يوم 23 سبتمبر لكن كانت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.



وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري عبر الفضائية المصرية أن درجات الحرارة بدأت في الإنخفاض من الأمس وسجلت 33 درجة مئوية على محافظة القاهرة بينما اليوم متوقع أن تسجل ما بين 31 و 32 درجة مئوية.



وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستستمر حول تلك المعدلات حتى منتصف الأسبوع القادم، مؤكدة أننا سنشعر بالتحسن في الأحوال الجوية وإنخفاض في درجات الحرارة.

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وأشارت إلى أننا نشعر بأرتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار وسطوع أشعة الشمس وفترة الظهيرة، متوقعة سقوط الأمطار خلال تلك الفترة على عدد من مناطق بجنوب البلاد ويصاحبها رمال وأتربة وتكون رعدية.وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه متوقع غدا سقوط أمطار على السواحل الشرقية للبلاد وأيضا بعض مناطق من جنوب البلاد، موضحة أن تلك الفترة سيكون هناك تقلبات جوية سريعة وسيكون هناك إختلاف في الأحوال الجوية وهو طبيعة فصل الخريف.