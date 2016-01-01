مجلس الوزراء: لا صحة لزيادة مصروفات الجامعات الحكومية



المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة مصروفات الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2020/2021.



وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت تلك الأنباء؛ مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة مصروفات الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2020/2021، وأن مصروفات الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد بكافة الكليات والمعاهد، كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة، وذلك حرصًا من الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور خاصة في ظل أزمة كورونا.



وفي إطار الاستعدادات للعام الجامعي الجديد في ظل أزمة كورونا، تم الإعلان عن الإطلاق التجريبي لمنصة "التعلم عن بعد" "https://egypt-hub.edu.eg" لجميع الجامعات المصرية، بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية و"Blue Cloud" لتطوير البرمجيات، حيث تعد أول منصة رقمية من نوعها لتقديم قاعات التعليم الافتراضية مع وضع آليات تتماشى مع سياسة نظام التعليم الهجين المزمع تنفيذه في الجامعات بدءًا من العام الدراسي الجديد.

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وتتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة، وسيتمكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من خلال برنامج "Microsoft Teams" من توحيد اتصالاتهم، وبناء غرف دراسية تعاونية تساهم في تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب، كما تتيح المنصة تفعيل حسابات "Office 365" لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها شركة مايكروسوفت استعدادًا للعام الدراسي الجديد ولتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم بشكل ميسر وآمن.ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).