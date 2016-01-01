نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة مصروفات الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2020/2021.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت تلك الأنباء؛ مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة مصروفات الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2020/2021، وأن مصروفات الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد بكافة الكليات والمعاهد، كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة، وذلك حرصًا من الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور خاصة في ظل أزمة كورونا.
وفي إطار الاستعدادات للعام الجامعي الجديد في ظل أزمة كورونا، تم الإعلان عن الإطلاق التجريبي لمنصة "التعلم عن بعد" "https://egypt-hub.edu.eg" لجميع الجامعات المصرية، بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية و"Blue Cloud" لتطوير البرمجيات، حيث تعد أول منصة رقمية من نوعها لتقديم قاعات التعليم الافتراضية مع وضع آليات تتماشى مع سياسة نظام التعليم الهجين المزمع تنفيذه في الجامعات بدءًا من العام الدراسي الجديد.
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التعليقات على مجلس الوزراء: لا صحة لزيادة مصروفات الجامعات الحكومية
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