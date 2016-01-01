لطلاب الدبلومات الفنية.. يمكنك التسجيل بالتنسيق عبر هذا الرابط

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من الأربعاء الماضي الموافق 30 /9 /2020 حتى يوم الأربعاء الموافق 7 /10 /2020.
وأصدرت الوزارة تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني وهي:
•يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الانترنت: موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.Egypt.gov.eg
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