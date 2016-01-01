توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد تأكد إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد.
وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي " خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الامريكي دونالد ترامب والسيدة الاولي ... وان يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس علي مستوي العالم لصالح الانسانية جمعاء .... حفظ الله شعوبنا وكافة شعوب العالم ".
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التعليقات على بعد إصابة ترامب بـ كورونا ..السيسي يوجه رسالة لـ الرئيس الأمريكي
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