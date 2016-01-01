كشف أحمد نوار الفنان التشكيلي والقناص بالجيش المصري بفترة حرب الاستنزاف عن وصيته على الهواء، وقال "زمايلي وأصدقائي الأبطال لا تنسوا مصر ولا تنسوا تراب سيناء ولا بد من أن تتعاملوا مع العدو بكل شجاعة وجسارة وأنا أكتب هذه الكلمات قبل أن أفارقكم وطبعا العدو لئيم وغدار ولا بد أن تكونوا أذكى منه".
وأضاف نوار خلال لقائه ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد في وصيته: "تعلمتوا فن القنص تجاه العدو والذي قام برد فعله القوي من الأسلحة الثقيبة تجاه القناصة وهذا يدل على إنتصار القناصة على مستوى الجبهة بالكامل من السويس حتى بورسعيد".
وتابع الفنان التشكيلي والقناص بالجيش المصري بفترة حرب الاستنزاف أن هذه الوصية كتبها في عام 1970 مؤكدا أن الأغاني الوطنية العظيمة التي كانت بفترة الحرب والنصر تعود به لتلك الذكريات العظيمة وتعود به للحالة التي عاشها.
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التعليقات على بعد 50 عاما من كتابتها.. قناص حرب الاستنزاف يعلن عن وصيته على الهواء.. فيديو
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