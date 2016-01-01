الإفتاء تنصح بفعل 8 أمور من مساء الخميس حتى مغرب يوم الجمعة

نصحت دار الإفتاء المصرية، بفعل ثمانية أمور تزيد من الحسنات وتثقل الموازين، إذا أداها المسلم من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة.
وقالت دار الإفتاء على صفحتها على فيس بوك: احرص على فعل هذه الأمور، من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة، وهي: الصلاة على الحبيب وكثرة الاستغفار، وقراءة سورة الكهف، والتصدق ولو بالقليل، والإكثار من الدعاء ففي يوم الجمعة ساعة إجابة، وقراءة صفحة من القرآن، والاتصال بأهلك كصلة رحم، ووللأزواج .. ساعد زوجتك في المنزل.
سنن يوم الجمعة
حثنا النبي الكريم على اتباع 8 سنن في يوم الجمعة، لأنها تعود بالنفع والاستفادة والثواب الجزيل من الله عزوجل.
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