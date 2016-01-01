اهتمام إعلامي وشعبي كبير حول عملية تسليم المقاول الهارب محمد على لمصر بالرغم من عدم وجود اتفاقية بين مصر واسبانيا بتسليم المجرمين الهاربين والصادر ضدهم أحكاما قضائية بمصر .
طرحنا سؤالا على الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق الزقازيق السابق ، عن كيف تتعامل مصر مع ملف تسليم المقاول الهارب فى ظل عدم وجود اتفاقية مع اسبانيا بتسليم الهاربين من أحكام قضائية ، حيث أكد أنه لا يوجد مجال للشك ان ما يرتكبه الهارب محمد على تضعه تحت سلطة قانون العقوبات المصري ، وحتى تتمكن مصر من تسليمه إليها لابد ان يكون هناك حكم نهائي وفقا للقانون المصري .
وأوضح الدكتور حلمى بأن السلطات المصرية لديها اتجاهان الأول : بالرغم من عدم وجود اتفاقية تسليم بين الدولتين فأنها تستطيع ان تطلب من اسبانيا تسليمه تحت مظلة تحقيق العدالة الدولية التى تسعى إليها قواعد القانون الدولى ، وهذا مباح للجرائم التى ارتكبها ضد مصر وتشويه سمعتها وقيادات السياسية بالاضافه إلى القضايا الأخرى المتهم فيها المقاول بمصر.
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التعليقات على أستاذ قانون دولى: تسليم الهارب محمد علي لمصر قريبا | تفاصيل
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