

طراز ذاتي القيادة يفوز بجائزة فورد للمصممين طراز ذاتي القيادة يفوز بجائزة فورد للمصممين

مع الاتجاه العالمي لتطوير المركبات المختلفة التي تعتمد كليًا على تكنولوجيا القيادة الذاتية، زادت مشروعات تخرج الطلاب والمصممين الموهوبين لإخراج بذرة صالحة لهذه التكنولوجيا، لتستخدم بالشكل الأمثل في حياة الإنسان، خاصة مع ظهور وانتشار جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد 19.



وفي هذا السياق استطاع طالب متخرج حديثًا من قسم تصاميم النقل من جامعة ستافوردشاير في المملكة المتحدة من الحصول على جائزة هامة من العملاق الأمريكي فورد.



الطالب الذي يدعى ماريوس لوشنر استطاع أن ينهي مشروعه الذي سيعرف باسم muvone بنجاح ليتسلم جائزة "التنقل في الواقع الجديد" التي تقدم للموهوبين في تطوير وتحديث مفاهيم وأفكار وحلول التنقل المبتكرة التي تعالج السيناريوهات الجديدة التي فرضها فيروس كورونا.

قد يعجبك أيضا...

واستطاع الطالب لوشنر أن يخرج نموذج لسيارة أجرة تعتمد على تكنولوجيا القيادة الذاتية مخصصة لشخص واحد فقط، في إشارة لأهمية التنقل بشكل الفردي لمزيد من الأمان وللحد من انتشار الفيروس، خاصة في ظل الأخبار المتداولة عن الموجة الثانية من كورونا.وفي هذا السياق صرح كبير مصممي فورد كريس هاملتون قائلًا "تسبب فيروس كورونا المستجد في تأثيرات سلبية كثيرة لمختلف جوانب الحياة، ونتيجة لذلك هناك تغيير واضح لوسائل التنقل، سواء للأشخاص أو البضائع".وأوضح هاملتون "الجميع دخل إلى مرحلة وعهد جديد، تحتاج إلى أفكار جديدة مبتكرة خاصة على صعيد التنقل، خاصة في عالم السيارات التي تعتبر الوسيلة الأساسية في التنقل ويجب الحفاظ على هذا الدور، مع الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة".وأكد هاملتون "التصميم الداخلى لنموذج muvone يتميز ببساطة شديدة وجاء بشكل مسطح في أغلب أجزائه مع مواد سهلة التنظيف، وبالتالي يمكن تعقيم السيارة بين الرحلات".شاهد أيضاً: بحجم الهاتف الذكي: أحدث جهاز من شاومي للإطاراتوفي مفاجأة للكثير من متابعي أخبار السيارات، ظهرت دراسة حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية كشفت عن أن سيارات القيادة الذاتية ستقلل من الحوادث ولكنها لن تكون محصنة تماماً ضدها.وتتحدث الدراسة عن قدرة سيارات القيادة الذاتية على الحد بالفعل من حوادث السيارات بشكل كبير ولكنها لن تتمكن من تفادي كل الأخطاء البشرية التي تحدث بشكل مفاجئ حولها.وكشف خبراء السلامة عن إحصائية قد تكون صادمة للبعض، فسيارة القيادة الذاتية يمكنها فقط أن تمنع ثلث حوادث السيارات الناتجة عن الأخطاء البشرية والتي تكون سبباً في حوالي 94% من إجمالي حوادث المركبات في الولايات المتحدة الأمريكية.طراز ذاتي القيادة يفوز بجائزة فورد للمصممينالأفضل في الظروف العاديةولكن وضحت الدراسة أن مع ذلك فإن سيارات القيادة الذاتية آمنة جدا في الظروف العادية، إذ يمكنها تحديد المخاطر واتخاذ ردود أفعال أسرع من الإنسان كما أنها لن تفقد تركيزها أثناء القيادة أو تقع في خطأ بشري ولكنها لن تستطيع أن تتفادى كل الأخطاء البشرية التي قد تورطها في حادث أيضا.وبدأ المتخصصون في مجال التكنولوجيا الحديث عن استمرار وقوع هذه الحوادث في المستقبل حتى مع وجود السيارات الذاتية القيادة حتى لا يظن البعض بأن بمجرد شرائه لسيارة قيادة ذاتية فإنه أصبح آمناً من وقوع الحوادث بنسبة 100%، ولكن التوعية باحتمال وقوع حوادث سيزيد من حرص السيارات التقليدية الأخرى.