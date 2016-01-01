فولكس واجن ستحسم مصير بوجاتي ولامبورغيني في نوفمبر

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فولكس واجن ستحسم مصير بوجاتي ولامبورغيني في نوفمبر

نقلت تقارير صحفية أوروبية عن مصادر داخل مجموعة فولكس واجن أن الإدارة ستحسم مصير علامات لامبورغيني وبوجاتي ودوكاتي في نوفمبر.
مجموعة فولكس واجن تقوم حالياً بإعادة تقييم شاملة لجميع أعمالها وعلاماتها مع انتقال تركيزها بالكامل للموديلات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية والتواصل بين السيارات والبنية التحتية.
ويُذكر أن تقارير أخيرة أشارت إلى بدء مفاوضات بين فولكس واجن وشركة “ريماك” الكرواتية لبيع علامة بوجاتي، مع رفض بوجاتي نفي الخبر أو تأكيده للوقت الحالي.

المصدر: المربع نت

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