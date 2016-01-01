

بروتون ساجا 2021 الجديدة تستعد لخوض منافسة شرسة بين سيارات فئتها في مصر بروتون ساجا 2021 الجديدة تستعد لخوض منافسة شرسة بين سيارات فئتها في مصر

تستعد شركة أوتو جروب القصراوي، الشريك في وكالة بروتون مع مجموعة عز العرب والموزع المعتمد للعلامة التجارية في مصر، لطرح بروتون ساجا موديل 2021 الفيس ليفت في السوق المصري خلال شهر نوفمبر المُقبل.

وأكد أسامة محمد، مدير تسويق علامة بروتون في مصر، لـ "عالم السيارات" أن ساجا موديل 2021 ستأتي بأبعاد أكبر مقارنة بالموديل السابق، وتصميم جديد أكثر أناقة مما يجعل السيارة في شكلها الجديد تستعد لخوض منافسة قوية بين سيارات فئتها في السوق المصري مثل نيسان صني، وشيري أريزو، وشيفروليه أوبترا وغيرها.



وأضاف مدير تسويق بروتون أن ساجا 2021 الجديدة ستأتي بالعديد من التجهيزات الإضافية مثل شاشة عرض تعمل باللمس، وكاميرا خلفية، والعديد من الكماليات والتجهيزات الأخرى التس سيتم الإعلان عنها قريباً مع سعر السيارة، كما تتميز السيارة في ثوبها الجديد بناقل حركة VVT الأكثر مرونة وسلاسة في الاستخدام، كما تنفرد السيارة بين سيارات فئتها في السوق المصري بوجود نظام ايكو "ECO SYSTEM" لتخفيض استهلاك الوقود.



وتأتي بروتون ساجا موديل 2021 بمحرك 4 سلندر سعته 1332 سي سي، يعمل بقوة 94 حصان، والعزم الأقصى للدوران 120 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك VVT، وتتسارع السيارة من من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 14.5 ثانية، وسرعة القصوى 155 كم/ساعة.ومتوسط استهلاك السيارة للوقود 6.5 لتر/ 100 كم عند 90 كم/الساعة.

قد يعجبك أيضا...

يذكر أن بروتون ساجا موديل 2020 تتوفر في السوق المصري بفئة واحدة ذات ناقل حركة أوتوماتيك بسعر 175,000 جنيهاً.