

حظك اليوم| توقعات الأبراج 1 أكتوبر 2020 حظك اليوم| توقعات الأبراج 1 أكتوبر 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي:



الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا: القمر المكتمل ببرجك وفي مواجهتك الشمس مما يجعلك اليوم تميل للعصبية والتهور... تأن في خطواتك.

عاطفيا: تحكم اليوم في انفعالاتك.. إن مواجهة الشمس تدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال قليلا وقد يساعدك ذلك على الهروب بحنكة من أي استفزاز أو تدخل في شئونك.

مهنيا وصحيا: يجب اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك ولا تعلن خططك.

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الجوزاءمن 22/5 إلى 21/6مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.عاطفيا: اليوم يساعدك الفلك أن تعبر عما بداخلك وتستمتع بوقتك مع من تحب.السرطانمن 22/6 إلى 22/7عاطفيا وعائليا: القمر المكتمل معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقتك بمن حولك.مهنيا واجتماعيا: المريخ يتراجع في منزل العمل وعليك أن تضاعف جهودك واعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.الأسدمن 23/7 إلى 22/8عاطفيا: القمر المكتمل بمنزل الحظ يساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.مهنيا: الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتمنحك قدرة على إبراز مواهبك.العذراءمن 23/8 إلى 22/9عاطفيا: اليوم يجب أن تعتني بأقوالك حفاظا على علاقتك بمن تحب.مهنيا وماليا: القمر المكتمل بمنزل المدخرات ينصحك اليوم بمراجعة خطواتك واتباع الخشونة في إدارتك لنفقاتك وأموالك تفاديا للخسائر.الميزانمن 23/9 إلى 22/10عاطفيا: إذا كنت متزوجا تخلّ اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.مهنيا وماليا: القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.العقربمن 23/10 إلى 22/11عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للانعزال، ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.مهنيا وصحيا: القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.القوسمن 23/11 إلى 21/12مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الخامس يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.عاطفيا: فينوس تدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر اليوم بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.الجديمن 22/12 إلى 20/1مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويدفعك اليوم لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعالاتك.عاطفيا وعائليا: القمر المكتمل معاكس وقد تقلق اليوم بشأن علاقة ما وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون.الدلومن 21/1 إلى 19/2عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس في منزل الحظ تدفعك لإظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتحسن التصرف.الحوتمن 20/2 إلى 20/3عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحظ يدفعك للاجتهاد والاقتراب أكثر ممن تحب وتركز طاقتك لإصلاح علاقة أو استرداد فرصة فاتتك.مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزلك الثاني والوقت ليس مناسبا للتبذير وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك المهنية والشرائية.