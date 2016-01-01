حظك اليوم| توقعات الأبراج 1 أكتوبر 2020
تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي:
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: القمر المكتمل ببرجك وفي مواجهتك الشمس مما يجعلك اليوم تميل للعصبية والتهور... تأن في خطواتك.
عاطفيا: تحكم اليوم في انفعالاتك.. إن مواجهة الشمس تدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال قليلا وقد يساعدك ذلك على الهروب بحنكة من أي استفزاز أو تدخل في شئونك.
مهنيا وصحيا: يجب اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك ولا تعلن خططك.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.
عاطفيا: اليوم يساعدك الفلك أن تعبر عما بداخلك وتستمتع بوقتك مع من تحب.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: القمر المكتمل معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقتك بمن حولك.
مهنيا واجتماعيا: المريخ يتراجع في منزل العمل وعليك أن تضاعف جهودك واعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر المكتمل بمنزل الحظ يساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.
مهنيا: الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتمنحك قدرة على إبراز مواهبك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: اليوم يجب أن تعتني بأقوالك حفاظا على علاقتك بمن تحب.
مهنيا وماليا: القمر المكتمل بمنزل المدخرات ينصحك اليوم بمراجعة خطواتك واتباع الخشونة في إدارتك لنفقاتك وأموالك تفاديا للخسائر.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تخلّ اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.
مهنيا وماليا: القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للانعزال، ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الخامس يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.
عاطفيا: فينوس تدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر اليوم بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويدفعك اليوم لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعالاتك.
عاطفيا وعائليا: القمر المكتمل معاكس وقد تقلق اليوم بشأن علاقة ما وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس في منزل الحظ تدفعك لإظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتحسن التصرف.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحظ يدفعك للاجتهاد والاقتراب أكثر ممن تحب وتركز طاقتك لإصلاح علاقة أو استرداد فرصة فاتتك.
مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزلك الثاني والوقت ليس مناسبا للتبذير وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك المهنية والشرائية.
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