في الوقت الذى تشدد فيه وزارة الصحة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامات الطبية، خصوصاً فى الأماكن التى تشهد زحاماً، لم يلتزم اللواء حسام حمودة، سكرتير عام محافظة بني سويف، خلال جولة تفقدية مع وفد من وزارة السياحة والآثار للمحافظة، بالأمس، بارتداء الكمامة، وحتى لا يظهر بصور غير لائقة فى الصور التى سيتم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة، بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لجأ إلى استخدام برنامج "فوتوشوب" لوضع كمامات افتراضية على وجوه الوفد المشارك فى الجولة.
وبعد دقائق من نشر صور "الكمامة الفوتوشوب"، على صفحة محافظة بنى سويف، أثارت جدلاً وسخرية بين رواد السوشيال ميديا، ليس بسبب إغفال مسئولي الوزارة عن الالتزام بإرتداء الكمامات، ولكن بسبب اللجوء إلى الفوتوشوب، وكتب أحمد محمود معلقا على صفحة المحافظة: "مش قادر أتخيل أن دي الصفحة الرسمية ودي يحصل بالشكل ده والكمامات تبقى فوتوشوب وازاي اصلاً، المفروض أنهم قدوة لنا كمواطنين".
وعلق إبراهيم الشريف، أحد مستخدمي السوشيال ميديا قائلاً: "الموقف ده سيء ومستحيل يتنسى للمحافظة أبداً".
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التعليقات على كمامة فوتوشوب تحرج محافظة بني سويف: غلطة ومش هتكرر تانى
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