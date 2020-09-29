وزير التموين: استمرار ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

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وزير التموين: استمرار ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أكتوبر، اعتبارا من اليوم الخميس، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيهًا.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت توفير السلع التموينية المدعمة بمخازن الشركات التابعة للوزارة ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارا من أول الشهر، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

المصدر: اخبار اليوم

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