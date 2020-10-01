

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 1-10-2020 تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 1-10-2020

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس ، بقيمة 3 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها للجرام، متأثرا بارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً والتي سجلت 1897 دولار.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 711.50 جنيه.



عيار 21 : 830 جنيها.



عيار 24 : 948.50 جنيه.



وتباينت أسعار العملات اليوم الخميس 1-10-2020، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.39 جنيه للشراء، 18.57 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.27 جنيه للشراء، 20.45 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.85 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع.