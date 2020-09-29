وزير الإسكان: البدء في أعمال المباني تمهيدا لبدء التشطيبات بـ"الإسكان المتميز" ببني سويف

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › وزير الإسكان: البدء في أعمال المباني تمهيدا لبدء التشطيبات بـ"الإسكان المتميز" ببني سويف

صورة الخبر: وزير الإسكان: البدء في أعمال المباني تمهيدا لبدء التشطيبات بـ"الإسكان المتميز" ببني سويف
وزير الإسكان: البدء في أعمال المباني تمهيدا لبدء التشطيبات بـ"الإسكان المتميز" ببني سويف

صرح د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ صب أسقف الدور الثالث علوي والأخير لبعض عمارات "الإسكان المتميز" بمدينة الفشن الجديدة ببني سويف، مضيفاً أنه تم البدء في أعمال المباني تمهيدا لبدء أعمال التشطيبات، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة العادية بجميع العمارات، وجارٍ استكمال أعمال القواعد المسلحة والأعمدة والأسقف لباقي العمارات.

وأوضح المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه جارٍ تنفيذ عدد 32 عمارة "إسكان متميز" نموذجي (أ ، ب) (أرضي + 3 ادوار متكررة)، بإجمالي عدد ٥١٢ وحدة سكنية موزعة على ٥ مشروعات يقوم بتنفيذها ٤ شركات بمدينة الفشن الجديدة.

وأضاف المهندس محمد أحمد الدكروري، أنه جار تنفيذ شبكة الصرف لموقع العمارات بطول حوالي ١٠٠٠ م بنسبة تنفيذ ٧٠%، وجارٍ أعمال الاختبارات والردم حيث بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة حوالي ٦٠ مليون.

وأكد رئيس جهاز المدينة، انه تم التنبيه علي جميع الشركات بزيادة معدلات التنفيذ لسرعة إنجاز المشروع في التوقيتات المحددة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.


المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزير الإسكان: البدء في أعمال المباني تمهيدا لبدء التشطيبات بـ"الإسكان المتميز" ببني سويف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60881

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager