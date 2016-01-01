

شاهد| الجيش الأمريكي يستعد لغزو الفضاء بصواريخ نووية شاهد| الجيش الأمريكي يستعد لغزو الفضاء بصواريخ نووية

رصدت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA)، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، نحو 14 مليون دولار لشركة Gryphon Technologies ، ومقرها العاصمة واشنطن، لتوفر الأخيرة حلولًا هندسية وتقنية لمنظمات الأمن القومي، لتطوير محرك نووي للصواريخ الفضائية التابعة للجيش الأمريكي، استعدادا لغزو الفضاء بالقرب من القمر.



ووفقا لموقع U.S military today، يهدف المشروع لنشر عسكريين في الفضاء الخارجي، للتحكم في مراكز القيادة في بيئة القمر، أو غيرها من المستعمرات الفضائية التي يمكن تجهيزها خارج الأرض.



من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة Gryphon P.J. Braden في بيان: نحن فخورون بدعم DRACO ، وتطوير NTP وعرضه ، وهو تقدم تقني كبير في الجهود المبذولة لتحقيق الوعي بالفضاء القمري".