بالفيديو.. اختبار جديد للدرون «الصياد القاتل»

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بالفيديو.. اختبار جديد للدرون «الصياد القاتل»

أجرت القوات الجوية الأمريكية اختبارا، في قاعدة كريتش الجوية بولاية نيفادا، للطائرة بدون طيار (درون) MQ-9A، والمسماه بـ «الصياد القاتل».

وبحسب موقع «military»، يسمح تحديث الطائرة بدون طيار، بحمل ثمانية صواريخ من طراز هيل فاير AGM-114 Hellfire ، وهو ضعف سعتها المعتادة من حمل الصواريخ، هذا إلى جانب أنها تحمل أربعة غرف احتراق جحيم تحت جناحيها.

المصدر: اخبار اليوم

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