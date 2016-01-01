أجرت القوات الجوية الأمريكية اختبارا، في قاعدة كريتش الجوية بولاية نيفادا، للطائرة بدون طيار (درون) MQ-9A، والمسماه بـ «الصياد القاتل».
وبحسب موقع «military»، يسمح تحديث الطائرة بدون طيار، بحمل ثمانية صواريخ من طراز هيل فاير AGM-114 Hellfire ، وهو ضعف سعتها المعتادة من حمل الصواريخ، هذا إلى جانب أنها تحمل أربعة غرف احتراق جحيم تحت جناحيها.
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التعليقات على بالفيديو.. اختبار جديد للدرون «الصياد القاتل»
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