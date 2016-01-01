احمِ نفسك.. قبل الشتاء حيل سريعة لتقوية مناعتك



قبل الشتاء حيل سريعة لتقوية مناعتك قبل الشتاء حيل سريعة لتقوية مناعتك

رغم انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، إلا أن الحديث عن الموجة الثانية من كورونا لم ينته وبشكل خاص في الشتاء المقبل، إليك كيفية تجنب الكثير من الأخطاء التى تقلل من كفاءة الجهاز المناعى وحيل لرفع مناعتك لتحمى نفسك من الإصابة.



نظام غذائى صحى



وفقا لموقع "هيلث"، يمكن بخطوات بسيطة وطبيعة تعزيز مناعة الجسم

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-اتباع نظام غذائي صحي عن طريق الاعتماد على تناول الأطعمة التى تساعد على رفع المناعة، وأبرزها تناول معلقة عسل أبيض مع كوب ماء صباحًا؛ حيث إن من دوره أن يقوم بتنقية مسار الهواء في الجهاز التنفسي.-تناول السلطة وتعد السلطة من الأطعمة التى يمكن الاعتماد على تناولها والتي تعزز مناعة الجسم؛ حيث إن طبق السلطة المتنوع غني بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.-تناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سى مثل الجوافة والفلفل الأحمر والكيوى والبروكلى والليمون والبرتقال.-تجنب الإفراط فى تناول المعلبات والسكريات والدهون المشبعة.-يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم وتجنب التوتر والقلق والضغوط النفسية، فهو يتسبب فى قلة كفاءة الجهاز المناعى، وذلك لأن التوتر ينتج لدينا هرمونات تؤثر بعمق على جهاز المناعة، لذا، فإن أحد أهم الطرق لزيادة مناعتنا هو تقليل التوتر.-يجب تجنب التدخين والقيام بممارسة أي نوع من أنواع الرياضة، فهى لها دور كبير في كفاءة جهازك المناعى، كذلك غالبًا ما تطلق التمارين الخفيفة التوتر وتعزز جهاز المناعة لدينا.-الإقلاع عن التدخين والسجائر الإلكترونية فيعد المدخنون، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا،