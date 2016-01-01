كوب يوميا من هذا المشروب يحميك من مشاكل الجهاز التنفسي



مشاكل الجهاز التنفسي مشاكل الجهاز التنفسي

فوائد عديدة لشاى عرق السوس للرجال والنساء فهو يساعد على حماية الرجال من سرطان البروستاتا ومشاكل الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة العرقسوس،إليك فوائد تناول كوب يوميا من شاى عرق السوس وفقا لموقع هيلث.



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فوائد عرق السوس للرجال عديدة خاصة للعلاقة الزوجية فهو يزيد الرغبة لدى النساء والرجال.

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الوقايه من سرطان البروستاتايساعد تناول كوب من شاى عرق السوس فى علاج مشاكل ضعف الانتصاب عند الرجال، فهو يساعد على رفع كفاءة الدورة الدموية.علاج الأمراض الجلديةنتيجة لذلك ، يستخدم مستخلص جذر عرق السوس لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية ، بما في ذلك حب الشباب والأكزيما .تخفيف من أعراض عسر الهضمغالبًا ما يستخدم مستخلص جذر عرق السوس للتخفيف من أعراض عسر الهضم ، مثل ارتجاع الحمض واضطراب المعدة وحرقة المعدة.علاج القرحة الهضميةالقرحة الهضمية هي تقرحات مؤلمة تظهر في معدتك أو أسفل المريء أو الأمعاء الدقيقة. تحدث عادة بسبب الالتهاب الناتج عن بكتيريا الملوية البوابية قد يساعد مستخلص جذر عرق السوس في علاج القرحة الهضمية.يخفف أمراض الجهاز التنفسيعلى الجانب الآخر قد يخفف عرق السوس من أمراض الجهاز التنفسي العلوي نظرًا لتأثيراتها المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات ، فقد يساعد كل من مستخلص جذر عرق السوس والشاي في تحسين أمراض الجهاز التنفسي العلوي.