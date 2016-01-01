

مجربة ومضمونة.. 3 حيل سريعة لزيادة الوزن مجربة ومضمونة.. 3 حيل سريعة لزيادة الوزن

لزيادة الوزن فى مدة قصيرة إليك وصفات لزيادة الوزن بسرعة فى 15 يوما وإبقاء الدهون الضارة بعيدًا عن نظامك إليك 3 وصفات سريعة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



وصفة الزبيب والتمر

المكونات:

20 حبة من الزبيب

10 حبات من التمر

3 حبات من الموز

3 ملاعق من العسل

3 أكواب من الحليب

ملعقتين من الحليب بودرة

ملعقة من السكر



طريقة التحضير:

قد يعجبك أيضا...

نخلط المكونات كلها بالخلاط حتى نحصل على خليط متجانس ثم نتناوله مرة في الصباح الباكر على الريق ومرة قبل الخلود إلى النوم للتخلص من النحافة الشديدة.وصفة الحلبة والعسلالمكونات:كوب من الماءمعلقة كبيرة من مسحوق الحلبة2 معلقة كبيرة عسلالطريقة:يغلى كوب من الماء ثم يضاف اليه مسحوق الحلبة ويترك لمدة دقيقة حتى يغلي ثم يصفى ويحلى بالعسل ويتم تناوله من 2 الى 3 مرات يوميا وستلاحظين النتيجة خلال أسبوع.وصفة الموز والحليبالمقادير:- موز: حبة- حليب سائل: كوب ونصف- جوز: ربع كوب- حليب مجفف: ٣ ملاعق- عسل: ملعقتان- زبدة الفول السوداني: ٣ ملاعق• طريقة التحضير:تخلط المقادير في الخلاط الكهربائي ويشرب كوبا في الصباح وآخر في المساء لمدة شهرين متواصلين.