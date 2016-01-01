مجربة ومضمونة.. 3 حيل سريعة لزيادة الوزن
لزيادة الوزن فى مدة قصيرة إليك وصفات لزيادة الوزن بسرعة فى 15 يوما وإبقاء الدهون الضارة بعيدًا عن نظامك إليك 3 وصفات سريعة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.
وصفة الزبيب والتمر
المكونات:
20 حبة من الزبيب
10 حبات من التمر
3 حبات من الموز
3 ملاعق من العسل
3 أكواب من الحليب
ملعقتين من الحليب بودرة
ملعقة من السكر
طريقة التحضير:
نخلط المكونات كلها بالخلاط حتى نحصل على خليط متجانس ثم نتناوله مرة في الصباح الباكر على الريق ومرة قبل الخلود إلى النوم للتخلص من النحافة الشديدة.
وصفة الحلبة والعسل
المكونات:
كوب من الماء
معلقة كبيرة من مسحوق الحلبة
2 معلقة كبيرة عسل
الطريقة:
يغلى كوب من الماء ثم يضاف اليه مسحوق الحلبة ويترك لمدة دقيقة حتى يغلي ثم يصفى ويحلى بالعسل ويتم تناوله من 2 الى 3 مرات يوميا وستلاحظين النتيجة خلال أسبوع.
وصفة الموز والحليب
المقادير:
- موز: حبة
- حليب سائل: كوب ونصف
- جوز: ربع كوب
- حليب مجفف: ٣ ملاعق
- عسل: ملعقتان
- زبدة الفول السوداني: ٣ ملاعق
• طريقة التحضير:
تخلط المقادير في الخلاط الكهربائي ويشرب كوبا في الصباح وآخر في المساء لمدة شهرين متواصلين.
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