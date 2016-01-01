وصفة لذيذة لعمل ساندوتش الدجاج بمذاق لا يقاوم

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ساندوتش الدجاج

يعشق الجميع تناول ساندوتشات الدجاج ويقبل الأطفال على شرائها من المطاعم وطلبها تيك واي، لذلك على الأمهات عمل ساندوتشات الدجاج بالمنزل بعيدا عن أضرار الوجبات السريعة من أجل تحقيق الإمان لأطفالهن.

كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل ساندوتش الدجاج بالمنزل بمذاق أفضل من المطاعم.

المكونات:

ملعقة زيت زيتون أو ذرة.

أربع قطع دجاج فيليه، مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

بصل متوسط ​​الحجم مقطّع إلى أجنحة.

2 فص ثوم مهروس.
حبة فلفل أخضر كبيرة مقطعة إلى شرائح رفيعة.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون وواحدة خل.

2 ملاعق كبيرة من المايونيز.

2 ملاعق كبيرة من الزبادي

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

1 ملعقة صغيرة ملح، معجون خردل، زنجبيل، بودرة ثوم، بودرة بصل، خليط من سبع بهارات، وكزبرة.

كيف تستعدى:
سخني مقلاة كبيرة وضعي فيها كمية الزيت حتى تسخن.

توضع قطع الدجاج في الزيت الساخن مع التحريك لبضع دقائق حتى تنضج جيدًا.

يُضاف الفلفل الأخضر والثوم والبصل إلى الدجاج مع التحريك.

يُضاف معجون الخردل واللبن والمايونيز وعصير الليمون ويُحرّك المزيج لمدة دقيقتين.

أضيفي الكزبرة، البصل، البودرة، الثوم والتوابل الأخرى، واخلطي جميع المكونات معًا حتى تزداد الرائحة الجميلة.

نرفع المكونات عن النار ونحضر الخبز ونفتحه من جهة ونضع شرائح الخس ونضع كمية مناسبة لحجم السندويتش ونضع فوقها شرائح الطماطم ويتم تقديمها في طبق مزين بالخس والطماطم.

المصدر: elbalad

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