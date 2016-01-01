طرق الرسم على الفخار وتلوينه بأشكال مختلفة

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طرق الرسم على الفخار


كشف موقع Dekoor، عن أفكار مختلفة لتعلم تقنيات طلاء الفخار ، وسنقدم لك فكرة جديدة باستخدام الغراء الساخن أو الألوان الزيتية أو ألوان السيراميك ، وفرش الطلاء بأحجام مختلفة ، ولوحة فنية لمزج الألوان عند الحاجة، والإستنسل.

المواد التي نحتاجها:

قطعة فخار

قلم رصاص

بدلًا من الرسم يمكنك استخدام الإستنسل واختيار ما تريد رسمه على الفخار الخاص بك.

الغراء الساخن

ألوان زيتية أو ألوان سيراميك
فرش طلاء بأحجام مختلفة.

لوحة فنية لمزج الألوان عند الحاجة.

كيف ترسم الفخار

طريقة الرسم على الفخار :

إذا كنت لا تحب الفخار الملون الذي لديك يمكنك تغييره بالألوان الزيتية أو ألوان السيراميك.

بعد التأكد من جفاف اللون تمامًا ، يمكنك بعد ذلك استخدام قلم الرصاص والاستنسل للرسم.

أحضر صمغك الساخن ، ثم املأ الغراء الساخن داخل الرسم ، سترى أن الرسم أصبح قليلًا من النسيج.

ابدأ الرسم بأي ألوان تفضلها.

المصدر: موقع Dekoor

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