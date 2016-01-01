قبل موسمه... زين غرفة نومك بلمسات الشتاء



زين غرفة نومك بلمسات الشتاء زين غرفة نومك بلمسات الشتاء

لم يتبق على الشتاء سوى أيام قليلة، من الأفضل دائمًا إضافة اللمسات الشتوية إلى غرفة النوم الرئيسية عندما ترحب بموسم الشتاء.



ووفقا لما نشره موقع Dekoor يتم تقديم النصائح التالية من مصممي الديكور الداخلي الذين يمكنهم مساعدتك في إضافة لمسات الشتاء الباردة إلى غرفة نومك والتي من أبرزها:-



-تجنب استخدام الألوان الصيفية مثل الأزرق والأخضر لطلاء الجدران ، ولكن بدلًا من ذلك استخدم الألوان الدافئة بدءًا من البني حتى الأبيض الذي يمثل الثلج ويكسر شدة الألوان الداكنة.

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-نفس النصيحة دهان الحوائط كلها بلون معين مع تغيير لون واحد منها فقط.-زيادة عدد الوسائد فوق السرير المزدوج وتغطيته بغطاء متعدد الطبقات وتغطيته أيضًا ببطانية مصنوعة من الفرو الصناعي أو الصوف أو المخمل بلون مختلف عن الغطاء ولكن بشكل متناغم معه.-استخدم الخشب في غرفتك من خلال الأثاث مثل السرير . في هذا السياق ، ابحث عن سلال خشبية تحمل مجلات أو أكواز صنوبر يمكن استبدالها بالكستناء.-أعط أهمية كبيرة للستائر أثناء تحضير الديكور الشتوي. في الصيف ، عادة ما تختار طبقة من القماش الأبيض للستائر ، ولكن في الشتاء ، عليك إضافة طبقة أخرى يجب أن تنسج بالمخمل البني أو الياقوتي.-أضف الخشب المصقول والنحاس إلى الملحقات من خلال إطارات الصور وحاملات الشموع.-استخدم المساحة الموجودة أمام السرير لتزيينها بأريكة بمقعدين ، تُعرف أيضًا باسم المقعد ، مصنوعة من الصوف أو الفراء الصناعي.-قم بتغطية الأرضية بقطعة من البساط من الفرو الطويل وتجنب السجاد ذي الألوان الزاهية.-ضاعف استخدام الأضواء المخفية في السقف المعلق واستبدل الثريا بإضاءة جانبية مثبتة على الأرض.-لا توجد مشكلة في استخدام الموقد الكهربائي إذا لم يكن لديك مدفأة حقيقية!