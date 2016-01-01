يقاوم نزلات البرد ويرفع المناعة.. فوائد غير متوقعة لماء الثوم



فوائد غير متوقعة لماء الثوم فوائد غير متوقعة لماء الثوم

فوائد ماء الثوم عديدة للصحة والبشرة، خاصة أن الثوم يحتوي على مركبات ذات خصائص طبية قوية لصحة والبشرة إليك أبرز فوائد ماء الثوم وفقا لموقع برايت سايد.



يقاوم نزلات البرد

الثوم منخفض السعرات الحرارية وغنيا بفيتامين ج وفيتامين ب 6 والمنجنيز. كما أنه يحتوي على كميات ضئيلة من العديد من العناصر الغذائية الأخرى التى تقاوم نزلات البرد.



رفع المناعة

يحتوى على مكملات تعزز وظيفة جهاز المناعة وتقليل شدة الأمراض الشائعة مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

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خفض ضغط الدموتعد أبرز فوائد ماء الثوم المغلى فائدته أيضا فى خفض ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي أكبر مسببات الوفاة في العالم.فوائد ماء الثوم للبشرةغنى بمضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة وتساهم في عملية الشيخوخة.محاربة ارتفاع ضغط الدموثبت أن الجرعات العالية من مكملات الثوم تزيد من إنزيمات مضادات الأكسدة ،وكذلك تقلل بشكل كبير من الإجهاد التأكسدي لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم وقد تقلل التأثيرات المشتركة لخفض الكوليسترول وضغط الدم، فضلًا عن الخصائص المضادة للأكسدة، من خطر الإصابة بأمراض الدماغ الشائعة مثل مرض الزهايمر والخرف.فوائد ماء الثوم للشعرفوائد ماء الثوم للشعر عديدة فهو يساعد على نمو الشعر من الجذور حتى الأطراف ويساعد على إطالة الشعر ومنحه اللمعان.ويحتوي الثوم على خصائص قد تساعد في نمو الشعر ويعد الثوم غنيا بالفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامينات B-6 و C ، والمنجنيز، والسيلينيوم وكلها تعزز صحة الشعر.يحسن صحة العظاميساعد الثوم أيضا فى تحسن صحة العظام فهو يمكن أن يقلل من فقدان العظام عن طريق زيادة هرمون الاستروجين عند الإناث وقد يكون للأطعمة مثل الثوم والبصل أيضًا تأثيرات مفيدة على هشاشة العظام.