الأعراض المبكرة لهشاشة العظام وكيفية تجنبها



الأعراض المبكرة لهشاشة العظام الأعراض المبكرة لهشاشة العظام

"تعد أبرز أسباب هشاشة العظام هي العمر والإصابة بالسمنة وانقطاع الطمث ويمكن حماية نفسك من الإصابة بالهشاشة عن طريق الحفاظ على وزنك حتى لا يزيد الضغط على المفاصل.



تصيب هشاشة العظام الغالبية العظمى من النساء بعد ولكن قد تحدث أيضًا لدى الأشخاص الصغار وبحسب موقع "هيلث لاين"، إليك أبرز أعراض هشاشة العظام التي يمكنك ملاحظتها في البداية حتى تستشر طبيبك وتبدأ في العلاج المبكر.



يعد مرض هشاشة العظام من الأمراض التى يمكن أن تتطور بشكل سريع دون الشعور به، وخاصة عند كبار السن غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، ولا توجد أعراض واضحة له بشكل دقيق أبرزها الشعور بآلام مستمرة في الظهر والمفاصل والركبة والتعرض للكسور بشكل متكرر وسهل نتيجة ضعف العظام ونقص في الطول وعدم القدرة على حمل الاشياء الثقيلة

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علاج هشاشة العظاموفقا لموقع موقع "boldsky" إليكم أبرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من هشاشة العظام.- الوخز بالإبريستخدم العلاج بالوخز بالإبر أظهرت الدراسات أن الوخز بالإبر يمكن أن يكون علاجًا فعالًا عن طريق زيادة كثافة المعادن في العظام.- الفواكه والخضراواتأظهرت الدراسات البحثية أن تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضراوات قد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام.يمكن قياس كثافة عظامك بواسطة آلة تستخدم مستويات منخفضة من الأشعة السينية لتحديد نسبة المعادن في عظامك أثناء هذا الاختبار غير المؤلم.