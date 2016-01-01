

أفكار لاستغلال مساحة غرفة النوم! أفكار لاستغلال مساحة غرفة النوم!

كيف تستغل مساحة غرفة النوم الخاصة بك، لكى تشعرك بالراحة والبهجة، عندما يتم حساب مساحة غرفة النوم ، قم بزيادة مساحة غرفة نومك للاستفادة من كل متر بها، المقياس أمر حيوي للغاية في اتخاذ قرار بشراء أثاث حديث أو كلاسيكي.



يعد الأثاث الحديث خيارًا أفضل لأنه أقل وأضيق بما يتناسب مع غرفة نومك، وفقا لما نشره موقع Dekoor.



دراسة حجم غرفة النوم ، باب المدخل باب الحمام والنافذة. كن مبدعا. اتباع الغرائز الخاص بك. العب بترتيبات مختلفة على الورق. اختر الترتيب الذي ينقر على عينك على الفور. الصفاء والانسجام كلمات أساسية في إبقاء السرير أمام النافذة.

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كما أنه عملي. لأنه يوفر مساحة أكبر في الغرفة وهو مناسب للتنقل في جميع أنحاء الغرفة ويوفر مساحة إضافية للعناصر الضرورية الأخرى. الأثاث "المفتوح" ، على سبيل المثال ، منضدة أنيقة أو سرير حديدي يحافظ على تهوية الغرفة وأخفها وإشراقها.فكر بشكل عمودي. هذا يأخذ مساحة أرضية أقل، تعتبر الأرفف العائمة طريقة ممتازة للحفاظ على الأشياء مرتبة ومنظمة.شراء سلع متعددة الأغراض. دهان الجدران والسقف بلون أفتح ، مثل الأبيض المصفر أو الأزرق الفاتح ؛ تعطي الخلفية ذات الألوان الفاتحة مظهرًا أكثر اتساعًا واتساعًا.يجب وضع المواد الزخرفية بالقرب من بعضها البعض في الأنماط والتصاميم بحيث تكمل بعضها البعض.يتم إنشاء وهم النوافذ الأطول والأكبر من خلال تثبيت قضبان النوافذ الأطول بالقرب من السقف.يجب أن يتوافق التباين في نغمة وشدة البياضات وأغطية الوسائد والبطانيات مع محيط غرفة النوم.أضئ غرفتك بعدة أضواء معلقة ناعمة قادمة من أماكن واتجاهات مختلفة. إنه يطمس حواف غرفة نومك ، وبالتالي يجعلها تشعر بالرومانسية والأكبر مع سقف مرتفع.يعد استخدام المرايا الصغيرة في مجموعة فكرة جديدة لخلق عمق وأبعاد لغرفة النوم الصغيرة وأيضًا إضافة اهتمامات بصرية.كرسي ومكتب صغير الحجم بجوار السرير منضدة كبيرة الحجم وسطح عمل. أخيرًا ، تُضفي السلال الصغيرة والدلاء المعلقة على قضبان قابلة للتركيب لمسة رقيقة على بيئة غرفة النوم.يمكن استخدام هذه السلال والدلاء المعلقة لحفظ الأشياء الصغيرة ويمكن تزيينها بالزهور الاصطناعية أو أي أشياء أخرى ترضيك.