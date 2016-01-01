شاهد.. السيسى ورئيس البرلمان ووزير الخارجية يقدمون واجب العزاء فى أمير الكويت



السيسى ورئيس البرلمان السيسى ورئيس البرلمان

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والوفد المرافق له والمكون من السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة فى مصر، والدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، واجب العزاء فى أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وتجاذب الرئيس السيسي أطراف الحديث مع الأمير نواف الأحمد أمير الكويت، فور وصوله لدولة الكويت منذ قليل، لتقديم واجب العزاء فى وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الخميس، برفقة الوفد المرافق إلى الكويت لتقديم واجب العزاء فى وفاة المغفور له أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات للحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت برفقة الوفد المرافق له، لقتديم واجب العزاء.وُوري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثرى في مقبرة الصليبيخات، بعدما أقيمت صلاة الغائب عليه في مسجد بلال بن رباح.وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وفي أول كلمة له كأمير للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بيننما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا: "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".وأضاف الشيخ نواف الصباح: "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".وأوضح أمير الكويت: "أعاهد الكويتيين بالعمل حفاظًا على وحدة البلاد واستقراراها وأمنها، كما أعاهدكم بعهد ينعم فيه الكويتيون بالحرية والأمن والاستقرار ولا ينعم فيه فاسد بفساده ولا مغامر بمغامرته ولا متكسب بمصالح البلاد بمكسبه".وحرص أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء مجلس الأمة، فور أدائه اليمين الدستورية أميرًا للبلاد خلفًا للشيخ صباح الأحمد الذى وافته المنية صباح الثلاثاء.