أصدر وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، تعليمات جديدة للمسؤولين للتعامل مع موسم الفيضان الحالي، وآليات الاستعداد لموسم السيول والأمطار.
وأكد وزير الري، أهمية التنسيق الدائم والمستمر لرؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات مع المحافظين واتخاذ كل إجراءات الحيطة للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات العامة، والمرور الدوري والمستمر على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة، وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، وذلك استعدادا لمواجهة مخاطر السيول والأمطار.
وأشار إلى أنه جرى حصر جميع التعديات عليها ومخاطبة جهات الولاية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، تحسباً من وقوع خسائر ماديه وبشرية.
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التعليقات على وزير الري المصري يطالب بتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر لمواجهة فيضان النيل
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