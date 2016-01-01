في استمرار لحملة الاعتقالات التي تطال معارضين، لا سيما وسط الأصوات الكردية المناهضة لسياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة الخميس أن السلطات اعتقلت 19 شخصا بينهم نائبان كرديان لرئيسي بلدية في إقليم قارص بشمال شرق البلاد في إطار عملية أشارت إلى أنها "مرتبطة بمكافحة الإرهاب".
وأوضحت أن من بين المعتقلين قادة محليون من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأعضاء في مجالس بلدية بالإقليم.
كما أشارت إلى أن السلطات اعتقلت مشتبها بهم بسبب عزمهم على مساعدةأعضاء حزب العمال الكردستاني، وحضورهم اجتماعات معهم والعمل وفقا لأوامرهم.
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التعليقات على اعتقال المعارضين يتواصل.. توقيف 19 في تركيا
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