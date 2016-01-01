طريقة عمل البوريك.. خطوة بخطوة

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طريقة عمل البوريك

يعد البوريك من المعجنات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن ليس من السهل إعدادها في المنزل فلديها الكثير من الخطوات الواجب اتباعها بعناية، ولذلك نقدم لكم أبسط الـ خطوات لإعداد البوريك..

مقادير بوريك
العجين
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
نصف كوب ماء
1 و ربع كوب لبن دافئ
ملح
1 ملعقة كبيرة زبدة

الحشوة
زيت زيتون
350 جرام جبنة فيتا
400 جرام سبانخ
فلفل رومي احمر مفروم
سماق

الوجه
بيضة
سمسم

حبة البركة
سماق

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طريقة تحضير بوريك
* يسخن الفرن على درجة حرارة 180
* تجهز صينية فرن بورق زبدة

* تخلط جميع المكونات الجافة مع الزبدة في العجان

* يضاف الحليب ثم يضاف من ¼ إلى ½ كوب ماء

* تترك العجينة لتختمر ويتضاعف حجمها حوالي ساعة

* تحشى بالحشوات المختلفة، تغلق بعجينة أخرى دائرية

* توضع في الصينية

* يدهن الوجه بالبيض ويرش بالسكر والقرفة أو بالسمسم وحبة البركة

* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

الحشوة

* يسخن الزيت على النار ثم يضاف الثوم، السبانخ، الفلفل الرومي والجبنة

* تقلب على النار حتى تذبل السبانخ

المصدر: elbalad

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