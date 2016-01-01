قررت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، إغلاق العاصمة الإسبانية مدريد، ومنع سكانها من مغادرتها، بعد تحول المدينة إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن القواعد الجديدة الخاصة بمنع انتشار الوباء سيتم تطبيقها في مدريد، مؤكدة أن العاصمة الإسبانية التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتسع بلديات تحيط بها يقطن كل منها مئة ألف نسمة على الأقل، ستشهد إغلاقا أمام القادمين إليها إلا للزيارات الضرورية، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأوضحت الصحة الإسبانية أنه سيتم السماح للمواطنين بالعبور للعمل أو الدراسة أو زيارة عيادات الأطباء أو التسوق وليس للترفيه.
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التعليقات على إسبانيا تقرر إغلاق عاصمتها مدريد بسبب كورونا
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