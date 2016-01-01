مجدى عبدالغني عن عمله بقناة الزمالك: مجاتش من الأهلي.. فيديو



مجدى عبدالغني مجدى عبدالغني

كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين حقيقة ما تردد حول عمله في قناة نادي الزمالك، كما حرص على تقديم الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.



قال البلدوزر عبر مقطع فيديو قام ببثه: أوجه الشكر الى المستشار مرتضى منصور على مبادرته التى أعلن عنها بعمل برنامج الرأى الآخر والاستعانة بنجوم النادى الأهلي مثل مجدى عبدالغني ومصطفى يونس وأتمتع بعلاقة جيدة مع رئيس الزمالك وأنا وهو من منطقة واحدة فى روض الفرج وكثيرا ما اختلفنا وذلك لا يفسد للود قضية.



أضاف: اذا ما التقط النادي الأهلي المبادرة واستعان بنجوم من نادي الزمالك للظهور عبر شاشة قناة الأهلي سيكون شيء جيد للغاية لافتا إلى أنه سبق له أن رفض اللعب للنادى الزمالك عقب عودته من رحلة إحترافية فى البرتغال بعدما لم يقم الأهلي بضمه إلى صفوفه وتعاقد مع المريخ السوداني ثم المقاولون العرب وحققت معهما نتائج جيدة.

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تابع: لا يمكن أن اكون متواجد فى الزمالك مع احترامى الشديد للقلعة البيضاء لإني لم أتخيل أن أرتدى أى قميص سوى الأهلي وفى ذلك الوقت كان يعتبر خيانة للمارد الأحمر ولإنتمائى إلى القلعة الحمراء لافتا غلى أنه لا يمكن فى هذه الظروف ان أقدم برنامج عبر قناة الزمالك.استطرد: أحب أن أقول لجماهير النادى الأهلي المحبة لمجدى عبدالغني أننى قدمت مباريات قوية بقميص الشياطين الحمر وخضت لقاءات أفضل من أى لاعب متواجد داخل النادي بالرغم أنى لم أتواجد ضمن صفوفه لمدة 4 مواسم.وأعرب عن عميق شكره للمستشار مرتضى منصور لهذه المبادرة موضحا أنه يتمنى عندما يتمم تعميم تلك المبادرة على الجميع والفكر يكون راقي مشيرا الى انه لن يقوم بتقديم اى برنامج فى قناة نادى الزمالك وسوف يقتصر فقط على المداخلات باعتبارى من خبراء كرة القدم فى الوقت الراهن مضيفا انه كان يتمنى ان تكون المبادرة من قناة الاهلي.شدد على انه من الممكن ان يختلف فى الرأى مع الاخرين لافتا الى انه عندما كان المهندس محمود طاهر رئيسا للنادى تم الهجوم عليه الى درجة انه تم اطلاق وصف ان النادى الأهلى مخطوف إبان توليه المهمة.