رئيس جامعة بني سويف: تخفيض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين و20% لباقي الطلاب

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صورة الخبر: جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف، عن تخفيض 50% من المصروفات الدراسية بكافة كليات الجامعة لأبناء العاملين في البرامج التقليدية .

وكذلك تخفيض 20 % للشعب والبرامج الخاصة ، للعام الدراسي الجديد 2021/2020، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 188، المنعقد صباح اليوم.


وأوضح رئيس الجامعة ، أن القرار يشمل أبناء العاملين و الموظفين وأعضاء هيئة التدريس ، مشيدا بالدور المهم للموظفين واسهامهم في نجاح عمل الجامعة وتحقيق أهدافها.

مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا في تزويدهم بعوامل النجاح ، بالإضافة الي الدعم المعنوي والإداري، الأمر الذى يحفزهم على تقديم المزيد من العمل ومستوى أعلى من الأداء.

المصدر: elbalad

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