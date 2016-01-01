رئيس جامعة بني سويف: تخفيض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين و20% لباقي الطلاب

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أعلن الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف، عن تخفيض 50% من المصروفات الدراسية بكافة كليات الجامعة لأبناء العاملين في البرامج التقليدية .



وكذلك تخفيض 20 % للشعب والبرامج الخاصة ، للعام الدراسي الجديد 2021/2020، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 188، المنعقد صباح اليوم.





وأوضح رئيس الجامعة ، أن القرار يشمل أبناء العاملين و الموظفين وأعضاء هيئة التدريس ، مشيدا بالدور المهم للموظفين واسهامهم في نجاح عمل الجامعة وتحقيق أهدافها.

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مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا في تزويدهم بعوامل النجاح ، بالإضافة الي الدعم المعنوي والإداري، الأمر الذى يحفزهم على تقديم المزيد من العمل ومستوى أعلى من الأداء.