وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعي تعرضت ابنتاه للضرب بإحدى المدارس

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وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعي تعرضت ابنتاه للضرب بإحدى المدارس

اعتذر وزير التعليم الدكتور طارق شوقي لأستاذ جامعي تعرضت ابنتاه للضرب بإحدى المدارس ، بعدما استغاث الدكتور محمد كمال عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بالوزير مؤكدا أن ابنته تعرضت للإهانة في احدى المدارس اليوم.

و كتب الاستاذ الجامعي محمد كمال قائلا : "تم شتم وخلع حجاب واحتجاز بناتي من ساعة في مدرسة جمال عبد الناصر الثانويه بنات في العجوزة بدون ادني خطأ منهم ، لأن المدرسة تريد إجبارهم علي شراء لبس المدرسة كامل وبناتي رفضوا شرائه لأنهم يحتاجوا قطع منه فقط ".

وتابع : " بعد موافقة بناتي علي شرائه كاملا المدرسة اتريقت علي بنتي إللي في طب و شتمتها وعندما طلبت من المدرسة احترامها شدتها من الطرحة" و دفعتها من كتفها وطردتها من الغرفة واستمرت في سبها ، وحين حضر المدير قالت له ابنتي " يرضيك تشتمني قالها اه و تديكي بالجزمة كمان" .

ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الرد على هذه الاستغاثة عبر فيس برك قائلا : سوف نحقق في الامر على الفور د. محمد ، مع اعتذاري للإبنة العزيزة .

المصدر: elbalad

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