

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعي تعرضت ابنتاه للضرب بإحدى المدارس وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعي تعرضت ابنتاه للضرب بإحدى المدارس

اعتذر وزير التعليم الدكتور طارق شوقي لأستاذ جامعي تعرضت ابنتاه للضرب بإحدى المدارس ، بعدما استغاث الدكتور محمد كمال عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بالوزير مؤكدا أن ابنته تعرضت للإهانة في احدى المدارس اليوم.



و كتب الاستاذ الجامعي محمد كمال قائلا : "تم شتم وخلع حجاب واحتجاز بناتي من ساعة في مدرسة جمال عبد الناصر الثانويه بنات في العجوزة بدون ادني خطأ منهم ، لأن المدرسة تريد إجبارهم علي شراء لبس المدرسة كامل وبناتي رفضوا شرائه لأنهم يحتاجوا قطع منه فقط ".



وتابع : " بعد موافقة بناتي علي شرائه كاملا المدرسة اتريقت علي بنتي إللي في طب و شتمتها وعندما طلبت من المدرسة احترامها شدتها من الطرحة" و دفعتها من كتفها وطردتها من الغرفة واستمرت في سبها ، وحين حضر المدير قالت له ابنتي " يرضيك تشتمني قالها اه و تديكي بالجزمة كمان" .

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ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الرد على هذه الاستغاثة عبر فيس برك قائلا : سوف نحقق في الامر على الفور د. محمد ، مع اعتذاري للإبنة العزيزة .