تعرف علي استعدادات جامعة مطروح لبداية العام الدراسي

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ناقش مجلس جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء في جلسته، خطط الكليات للاستعداد للعام الجامعي الجديد 2020 /2021، بحضور الدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.



وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة قرب بداية العام الجامعي الجديد، كما هنأ الدكتور سعد درويش لتوليه منصب القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة.



وناقش المجلس السياسيات التعليمية للجامعة مع بداية العام الجديد 2020 /2021، وآليات رفع المقررات إلكترونيًا للطلاب بهدف خلق بيئة تعليمية فعالة، في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين بعد تعديل اللوائح الداخلية لكليات الجامعة.

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وأوضح رئيس الجامعة، أنه سيتم تواجد الطلاب بالتناوب من خلال تطبيق التعليم الهجين وتقسيم الطلاب لمجموعات لتقليل الكثافة الطلابية في المدرجات، واستكمال العملية التعليمية من خلال المنصات المختلفة، وتقسيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمجموعات، مع التدريب المستمر على استخدام منصات التعليم الإلكتروني المتاحة حاليًا.وأكد الدكتور مصطفى النجار، ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعدم التراخي في الالتزام بها، بهدف الحفاظ على صحة الجميع، موجهًا بأهمية توعية العاملين بالجامعة على كيفية التصرف مع حالات الاشتباه والحالات المخالطة.وأشار رئيس الجامعة إلى وصول نموذج بقرة محاكي ووليدها بالحجم الطبيعي، لكلية الطب البيطري بالجامعة، ويُعد النموذج الثاني من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، بهدف تدريب الطلاب بالأقسام الإكلينيكية، بما يزيد كفاءة الطالب، ويسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.