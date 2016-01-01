نائب رئيس جامعة طنطا: جاهزية وحدات الجامعة استعدادا للعام الدراسى الجديد

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ترأس الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، الاجتماع بمديري الوحدات والمراكز ومشاريع مركز تطوير الأداء الجامعي، لمناقشة ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية ومتابعة خطة تطوير الوحدات ومدى استعدادهم للعام الدراسي الجديد وتطبيق منظومة التعليم الهجين بالجامعة، واستعدادات جامعة طنطا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى الشيخ مدير مركز التطوير.

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ومن جانبه أشاد الدكتور كمال عكاشة خلال اجتماعه بدور وحدات ومراكز التطوير، ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة من بداية أزمة فيروس كورونا ،كما أكد سيادته على أن جامعة طنطا مستعدة بكامل قوتها للعام الدراسى الجديد والعمل على قدم وساق بجميع وحداتها للالتزام بنظام التعليم عن بعد والتعامل مع منظومة التطور الرقمي والالكتروني، ورفع البينية التحتية للجامعة لتناسب منظومة التعليم عن بعد.

