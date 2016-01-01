أعراض تضخم البروستاتا.. وحيل لعلاجها بدون جراحة



أعراض تضخم البروستاتا أعراض تضخم البروستاتا

أسباب عديدة وراء تضخم البروستاتا مثل الشيخوخة ومستويات هرمون التستوستيرون .



تشمل العلامات والأعراض الشائعة المرتبطة بتضخم البروستاتا ما يلي وفقا لموقع stylecraze ضعف الجهاز البولي وإفراغ غير كامل للمثانة، وكثرة الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول والتبول المتقطع.





ماذا سوف تأكل

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قد يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والدهون الصحية في حماية غدة البروستاتا إليك أطعمه تفيد صحة البروستاتا وتشمل:-سمك السلمون .. يساعد في تقليل الالتهابات التي يسببها التهاب البروستاتا. الحميد داخل الجسم-الطماطم والتوت .. غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة داخل الجسم الناتجة عن الإجهاد التأكسدىعلى الجانب الأخر هناك مجموعة من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا-الإفراط في استهلاك الأطعمة التي تحتوي على تركيز عالٍ من الزنك مثل المحار والمكسرات وتناول اللحوم ومنتجات الألبان ومادة الكافيينعلى الجانب الأخر بجانب الأطعمه والحيل السباقة إليك نصائح سريعه للتقليل من تضخم البروستاتا مثل التحكم في مستويات التوتر لديك والإقلاع عن التدخين وتجنب زيادة تناول السوائل في المساء ومحاولة إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول.