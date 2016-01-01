عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: مناظرة ترامب وبايدن مهزلة.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: مناظرة ترامب وبايدن مهزلة.. فيديو

صورة الخبر: مناظرة ترامب وبايدن
مناظرة ترامب وبايدن

قال المحلل السياسي مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن ما حدث فى أول مناظرة بين الرئيس الأمريكى ترامب و جون بايدن، يعتبر مهزلة، وأن مدير المناظرة لم يستطع التحكم فى ترامب.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الجميع غير راضٍ عن هذا الحوار، مؤكدًا أن هذه الحوارات تتم لكى يطمئن المواطن الأمريكى ولكن ما حدث عكس ذلك.

ولفت إلى أن هناك استياء فى المجتمع الأمريكى من المناظرة التى تمت، وترامب تفادي جميع الأسئلة التى وجهها إليه بايدن.

وأشار إلى أن ترامب لم يقنع المواطن الأمريكي، واستهتر بأزمة كورونا، التى يعانى منها جميع المواطنين.

وأوضح أن ترامب كان يرضى أصحاب الأموال خلال أزمة فيروس كورونا، وكشف أن الاثنين خسروا من هذه المناظرة، ولكن بايدن اكتسب بعض النقاط على حساب ترامب.

وأكد أن هذا الحوار لم يتوقع و الجميع كان ينتظر حوارًا أفضل من ذلك، وكشف أن الأسبوع المقبل ستكون هناك مناظرة أخري.

استطلاعات الرأى دائمًا تعطى أفضلية للرئيس الموجود فى سد الحكم، واستطلاعات الرأى الحالية تمنح التفوق لـ بايدن على ترامب.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: مناظرة ترامب وبايدن مهزلة.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80979

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager