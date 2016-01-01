قال المحلل السياسي مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن ما حدث فى أول مناظرة بين الرئيس الأمريكى ترامب و جون بايدن، يعتبر مهزلة، وأن مدير المناظرة لم يستطع التحكم فى ترامب.
وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الجميع غير راضٍ عن هذا الحوار، مؤكدًا أن هذه الحوارات تتم لكى يطمئن المواطن الأمريكى ولكن ما حدث عكس ذلك.
ولفت إلى أن هناك استياء فى المجتمع الأمريكى من المناظرة التى تمت، وترامب تفادي جميع الأسئلة التى وجهها إليه بايدن.
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التعليقات على عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: مناظرة ترامب وبايدن مهزلة.. فيديو
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