عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: مناظرة ترامب وبايدن مهزلة.. فيديو



مناظرة ترامب وبايدن مناظرة ترامب وبايدن

قال المحلل السياسي مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن ما حدث فى أول مناظرة بين الرئيس الأمريكى ترامب و جون بايدن، يعتبر مهزلة، وأن مدير المناظرة لم يستطع التحكم فى ترامب.



وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الجميع غير راضٍ عن هذا الحوار، مؤكدًا أن هذه الحوارات تتم لكى يطمئن المواطن الأمريكى ولكن ما حدث عكس ذلك.



ولفت إلى أن هناك استياء فى المجتمع الأمريكى من المناظرة التى تمت، وترامب تفادي جميع الأسئلة التى وجهها إليه بايدن.

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وأشار إلى أن ترامب لم يقنع المواطن الأمريكي، واستهتر بأزمة كورونا، التى يعانى منها جميع المواطنين.وأوضح أن ترامب كان يرضى أصحاب الأموال خلال أزمة فيروس كورونا، وكشف أن الاثنين خسروا من هذه المناظرة، ولكن بايدن اكتسب بعض النقاط على حساب ترامب.وأكد أن هذا الحوار لم يتوقع و الجميع كان ينتظر حوارًا أفضل من ذلك، وكشف أن الأسبوع المقبل ستكون هناك مناظرة أخري.استطلاعات الرأى دائمًا تعطى أفضلية للرئيس الموجود فى سد الحكم، واستطلاعات الرأى الحالية تمنح التفوق لـ بايدن على ترامب.