تعرضت القاعدة الأمريكية بالقرب من مطار ابريل، في إقليم كردستان العراق، لهجوم صاروخي.
ووفقا للصحف العراقية تعرضت القاعدة الأمريكية لهجوم صاروخي، حيث سقطت 3 صواريخ بالقرب من القاعدة.
ومنذ أيام، أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن حدوث هجوم على مطار العاصمة العراقية بغداد، وسقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم الإرهابي المجهول.
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التعليقات على تعرض قاعدة أمريكية بأربيل العراق لهجوم صاروخي.. فيديو
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